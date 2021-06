Neymar é derrubado por fãs e entra em hotel mancando; veja vídeo

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, foi derrubado por fãs na porta do hotel em que os atletas e a comissão técnica da amarelinha estão hospedados em Porto Alegre, onde enfrentam o Equador nesta sexta-feira (04) pela 7ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.

Após furarem o bloqueio de seguranças, um dos adolescentes escorregou e se chocou com Neymar. No choque, o atacante da Seleção Brasileira ficou sem o tênis e ao calçá-lo para entrar no hotel, sentiu dores e saiu mancando.

Desfalque

O camisa 10, no entanto, não deverá ser desfalque para Tite nesta sexta-feira (04) e segue relacionado para o duelo diante do Equador nesta sexta-feira (04) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.