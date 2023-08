Neymar é criticado por alemão campeão mundial: 'Um dos jogadores mais falsos'; veja

A ida de Neymar para o Al-Hilal continua repercutindo pelo mundo. Nesta terça-feira, Paul Breitner, campeão mundial com a Alemanha em 1974, usou sua participação no programa de TV alemão Blickpunkt Sport para agradecer ao clube saudita por ter levado o atleta da Europa.





Paul Breitner afirmou durante o programa Blickpunkt Sport do canal alemão BR. "Obrigado, queridos sauditas, por comprarem o Sr. Neymar, um dos jogadores de futebol mais duvidosos que existem nos últimos anos Um dos maiores jogadores de futebol que só faz teatro, que só quer marcar território. Terrível"

"É um germe dos mais enganosos. Tenho que dizer: muito obrigado por não ter que aturar mais ele", finalizou.No mesmo programa, Paul Breitner foi questionado sobre o movimento das grandes estrelas do futebol, como Benzema, Cristiano Ronaldo e Kanté, migrarem para o futebol saudita em 2023 muito por causa dos altos salários oferecidos e também não aliviou."E de que adianta tanto dinheiro para eles lá?", afirmou o campeão mundial de 1974 demonstrando não acreditar que a liga da Arábia Saudita dure muito tempo. Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr se reforçaram com juitos astros internacionais.Paul Breitner escreveu sua história no futebol europeu nos anos 70. Além do título mundial em 1974, o ex-jogador participou da conquista da Eurocopa de 1972 com a seleção alemã. Por clubes, Breitner atuou por Real Madrid e Bayern de Munique e conquistou sete campeonatos nacionais e uma edição do que hoje é a Liga dos Campeões.