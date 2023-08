Neymar e Barcelona acertam salário de quase R$ 70 milhões por ano, diz jornal

Neymar está cada vez mais próximo de retornar para o Barcelona. De acordo com o programa El Chiringuito, da Espanha, o astro brasileiro e o clube da Catalunha já estão acertados para a volta e o salário, grande problema em outros momentos em que se tentou a transferência, ficou acordado em 13 milhões de euros por temporada, quase R$ 70 milhões, mais bônus. Atualmente no Paris Saint-Germain, o camisa 10 do Brasil ganha cerca de 40 milhões de euros, algo próximo a R$ 214 milhões, por ano.



Acertados para que a volta seja concretizada, o Barcelona aguarda um acerto entre Neymar com o time de Paris. O PSG e o astro brasileiro esperam fechar um acordo para a saída do atacante o mais rápido possível, já que se entende que o período do jogador na França chegou ao fim.



O caminho para o retorno para a Catalunha é curto. Segundo Marcelo Bechler, jornalista da TNT Brasil, uma das opções que o Barcelona trabalha é a "fórmula Marcos Alonso". Quando chegou para a equipe espanhola, o lateral aceitou uma oferta contratual de apenas uma temporada com um salário modesto e, quando este vínculo se encerrou, um novo acordo foi fechado por valores maiores e mais tempo.

Legenda: Craque brasileiro vive a expectativa de retornar ao Barcelona. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP



No caso de Neymar, o acordo caminha em ritmo acelerado desde o início desta semana e a ideia do Barcelona é a mesma. Em um primeiro momento o vínculo seria por uma temporada com salário abaixo da realidade atual. Com isso, a esperança da direção do time da Catalunha é que a presença do astro também faça com que a receita do clube cresça. Vale lembrar que o Camp Nou, estádio da equipe, está passando por uma grande reforma e o time jogará essa temporada e uma parte da próxima em um estádio anexo, de menor capacidade.



Ainda segundo o jornalista brasileiro, o clube catalão entende que o técnico Xavi não será contra o negócio nessas condições. Apesar de ser contrário a chegada em um primeiro momento, o treinador aceitaria e usaria o astro brasileiro normalmente por se tratar de uma grande oportunidade de negócio. Apesar disso tudo estar encaminhado e alinhado, o negócio só acontecerá se Neymar conseguir fechar acordo com o PSG e ficar livre no mercado.

QUESTÕES COM O FAIR PLAY FINANCEIRO

Apesar de ter tudo acertado com o jogador e neste momento estar "esperando" o acerto entre Neymar e o PSG, o Barcelona terá outro problema para concretizar o negócio. Perto do início da temporada nacional, o time da Catalunha luta para ficar dentro das regras do Fair Play financeiro, tem apenas 13 atletas inscritos no sistema de LaLiga e todos os reforços para a temporada ainda não estão na lista de jogadores. Atletas como o volante Ilkay Gündogan, que chegou sem custos do Manchester City, o zagueiro Iñígo Martínez, ex-Athletic Bilbao, e Ronald Araújo, Iñaki Peña e Sergi Roberto, que já estavam no clube e tiveram seus vínculos renovados, ainda não foram registrados no sistema da LaLiga como atletas do clube catalão.