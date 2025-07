Neymar discute com torcedor do Santos após nova derrota do time na Série A; veja vídeo

O Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pela pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o clima esquentou entre o craque santista e um torcedor.



O estresse entre Neymar e o torcedor aconteceu minutos após o camisa 10 santista quase empatar, ao colocar uma bola na trave do goleiro Rochet. A discussão só terminou quando o goleiro João Paulo chegou e retirou o atacante do bate-boca.

https://www.instagram.com/reel/DMfhetRyG_I/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Confira parte do diálogo:

Neymar - "Tu não é machão? Vai lá encontrar a gente no vestiário agora! Vai lá!"

Torcedor 1 - "Tem que honrar a camisa caral**"

Neymar - "Vai lá! Olha, cala a sua boca"

Torcedor 1 - "Cala a sua boca é o caral**. Tem que honrar a por** da camisa Neymar, pelo amor de Deus cara."

Torcedor 2 - Você tá passando vergonha ein, Ney, tá passando vergonha"

Neymar - "Ôh arromb***, vai tomar no seu **, eu tô dando a vida aqui caralh**. vai tomar no **, por**"

Torcedor 1 - "Eu venho do interior pra ver a por**do jogo caral***, todo jogo eu tô aqui"

Neymar - "Tu acha que eu tô fazendo o quê aqui?"

MOMENTO DO TIME

Após a parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a equipe paulista venceu o Flamengo por 1 a 0, mas engatou duas derrotas seguidas: para Mirassol, por 3 a 0, e para o Internacional, por 2 a 1. Com os resultados negativos, o permanece com 14 pontos na tabela e ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.