Neymar deve retornar ao Brasil nos próximos dias para velório de Pelé

Após ser comunicado sobre o falecimento de Pelé, Neymar deve retornar ao Brasil nos próximos dias para o velório. O jogador, que estava na França, foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo no último jogo, deverá estar na Vila Belmiro para se despedir do Rei.

Neymar tentou visitar Pelé no hospital em sua passagem pelo Brasil após a Copa do Mundo, mas foi impossibilitado. O jogador manteve contato direto com a família do ex-futebolista durante os últimos dias. A informação é do repórter Guilherme Pereira, da Rede Globo.

Pelé e Neymar, ambos revelados pelo Santos, sempre tiveram uma ligação muito significativa e o camisa 10 da seleção brasileira não poderia fazer diferente, Neymar o homenageou em suas redes sociais, com três fotos seguidas de um texto. O craque também alterou sua foto de perfil para uma coroa dourada com o fundo preto, também em homenagem ao Rei.

"Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida.

Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte.

Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento.

Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente:

Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei!

Ele se foi, mas a sua magia permanecerá.

Pelé é ETERNO!!", escreveu Neymar.