Neymar desembarca na Arábia Saudita e será apresentado neste sábado (19)

Recentemente convocado pela seleção brasileira de Fernando Diniz, Neymar desembarcou na Arábia Saudita, onde será apresentado pelo novo clube, o Al-Hilal. O avião que levava o atacante, pousou às 13h35 (horário de Brasília) no Aeroporto Internacional Rei Khalid em Riade. O luxuoso Boeing 747, levou quase sete horas de Paris para Riade. O craque brasileiro deve ser apresentado neste sábado (19).

Legenda: Neymar desembarca na Arábia Saudita Foto: Reprodução/Twitter Al-Hilal

A apresentação do atleta acontece antes do jogo entre Al-Hilal e Al-Feiha, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Saudita. A partida inclusive mudou de local, por conta da alta demanda do público, esperando a chegada do camisa 10. O Estádio Rei Fahd tem capacidade para 68 mil pessoas. Segundo relatos, os ingressos já estão esgotados.

Ainda não foi confirmada a data de estreia de Neymar. As expectativas são boas, uma vez que o atacante participou da pré-temporada do ex-clube, PSG. O brasileiro já está recuperado da lesão no tornozelo, sofrida em fevereiro.