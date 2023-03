Neymar deseja encerrar a carreira no PSG, diz site

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain (PSG) ainda é incerto. O atacante ficará quatro meses fora dos gramados, após cirurgia no tornozelo, e não atua mais na temporada 2022-2023. Apesar disso, o desejo do atacante é de continuar no clube e encerrar a carreira na França, de acordo com o site The Atlhetic.

Aos 31 anos, Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2027 e, segundo a publicação, não pretende deixar o clube antes. O objetivo do atleta seria seguir em busca do título da Liga dos Campeões com o PSG. Desde que chegou, são quatro eliminações nas oitavas em seis temporadas. O mais perto que o time chegou foi um vice-campeonato, em 2020.

Legenda: Neymar passou por cirurgia no tornozelo direito na última sexta-feira (10) Foto: Aspetar Hospital Doha / AFP

Neymar deixou o Barcelona em 2017 como a maior contratação da história do futebol - 222 milhões de euros (cerca de R$ 880 mi à época). Pelo PSG, foram 13 títulos nacionais, entre Campeonato Francês, Copa da França e Liga Francesa. Sem o sucesso no torneio internacional, sempre tem o cotado para um possível retorno ao Barcelona.

Na França, o atacante conviveu com problemas físicos desde sua chegada. Em três das últimas eliminações do PSG na Liga dos Campeões, Neymar não esteve em campo por causa de lesão. Ao todo, soma 395 dias fora dos gramados nos últimos seis anos.