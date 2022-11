Neymar curte publicação que debocha de dependência química de Casagrande; entenda

O atacante Neymar, craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, curtiu uma publicação feita na rede social Twitter que debocha do ex-jogador de futebol e hoje comentarista esportivo Walter Casagrande. A relação entre Neymar e Casagrande tem sido conturbada nos últimos meses, com o comentarista fazendo críticas à postura adotada pelo camisa 10 e principal jogador da Seleção Brasileira.

A publicação curtida por Neymar faz referência a drogas ilícitas, como crack e cocaína. Casagrande luta há muitos anos contra a dependência química, realidade conhecida pela maioria das pessoas que o acompanham. "Para variar, o crack Casagrande metendo o nariz onde não deve. Ele quer que a seleção brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de carreira...", dizia a publicação no perfil de humor Joaquin Teixeira.

Em sua coluna no portal UOL Esporte, Walter Casagrande respondeu à polêmica. Em um texto de opinião com o título “Dependência química é uma doença grave: qualquer deboche é perversidade”, Casagrande relembra sua luta contra a dependência e afirma “não se surpreender de forma alguma quando uma pessoa como Neymar curte um post com essas perversidades, preconceitos e grosserias”.

RELAÇÃO CONTURBADA

Nos últimos dias, Walter Casagrande fez críticas à postura de Neymar fora de campo, sobretudo em relação ao apoio do craque brasileiro ao atual Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Nesse contexto, o próprio Casagrande passou a chamar o camisa 10 da Seleção Brasileiro de “ fake Ney”, em uma crítica ao comportamento de Neymar fora das quatro linhas.