Neymar critica posição de Vini Jr. em premiação da Bola de Ouro e parabeniza Benzema

A premiação da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira, (17), na França, gerou repercussão nas redes sociais e Neymar foi um dos que se pronunciou. Na publicação o jogador chegou a ironizar a posição de Vinícius Jr. e parabenizou Benzema, que foi eleito o melhor jogador da temporada 2021/22 pela revista "France Football".

Benzema merecido 👏🏽👏🏽 craque!!

Agora o Vini jr estar em 8 não dá

😂😂😂😂

Mínimo entre os 3 — Neymar Jr (@neymarjr) October 18, 2022

O jogador do Real Madrid, Vinícius Jr., foi o único brasileiro entre os 10 melhores jogadores, ocupando a 8ª posição, seguido por Modric e Haaland, após uma bela temporada, marcada pelo gol do título da Champions League na final contra o Liverpool.

Com Benzema premiado, a França se tornou o país com mais vencedores do prêmio, acompanhada de Argentina e Holanda, além dele, Raymond Kopa, Michel Platini, Jean Pierre Papin e Zinedine Zidane também conquistaram a honraria.

A premiação da Bola de Ouro tem como maior vencedor o argentino Lionel Messi, que neste ano não estava entre os indicados ao prêmio, juntamente com Neymar.