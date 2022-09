Neymar atinge recorde na carreira ao marcar pela 10ª partida consecutiva; veja

O atacante Neymar Júnior, do Paris Saint-Germain, atingiu marca inédita na carreira nesta quarta-feira (31) na vitória contra o Toulouse pela 5ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro marcou um dos gols do triunfo parisiense.

Com o gol marcado, Neymar alcançou a 10ª partida consecutiva marcando em jogos oficiais. Na temporada, soma nove gols e seis assistências em seis partidas, sendo um dos protagonistas do clube francês.

A sequência atual supera a marca obtida entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, quando o atacante marcou nove gols em oito partidas, também pelo Paris Saint-Germain.

Veja sequência do Neymar

Paris Saint-Germain 2 x 2 Troyes (36ª rodada do Campeonato Francês 2021/2022) = um gol

Paris Saint-German 5 x 0 Metz (38ª rodada do Campeonato Francês 2021/2022) = um gol

Coréia do Sul 1 x 5 Brasil (amistoso) = dois gols

Japão 0 x 1 Brasil (amistoso) = um gol

Paris Saint-Germain 4 x 0 Nantes (Supercopa da França) = dois gols

Clermont 0 x 5 Paris Saint-Germain (1ª rodada do Campeonato Francês 2022/2023) = um gol

Paris Saint-Germain 5 x 2 Montpellier (2ª rodada do Campeonato Francês 2022/2023) = dois gols

Lille 1 x 7 Paris Saint-Germain (3ª rodada do Campeonato Francês 2022/2023) = dois gols

Paris Saint-Germain 1 x 1 Monaco (4ª rodada do Campeonato Francês 2022/2023) = um gol

Toulouse x Paris Saint-Germain (5ª rodada do Campeonato Francês 2022/2023) = um gol

