Neymar assusta e precisa de atendimento médico em treino da Seleção Brasileira

Neymar sofreu um corte no joelho, nesta quarta-feira (21), em treino coletivo no Estádio Océane, em Le Havre (FRA). O momento aconteceu durante coletivo entra os atletas selecionados por Tite para os últimos amisotos antes da Copa do Catar.

Depois do ocorrido, o jogador voltou a treinar com o restante do grupo. O atacante recebeu atendimento médico e não deve desfalcar o Brasil contra Gana, na sexta-feira (23), às 15h30.

O treinador da Seleção Brasileira já destacou que pode colocar a equipe com Neymar, Paquetá, Vini Jr., Raphinha e Richarlison juntos.

Seleção contra Gana

A Seleção deve ir a campo contra o time africano com: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison.

