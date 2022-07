Neymar anuncia fim das férias e promete foco no Hexa

Esbanjando simpatia, Neymar postou nas redes sociais um registro sorrindo para anunciar o fim do seu período de férias e início da preparação para a Copa do Mundo do Catar. No post, feito nesta segunda- feira (04), o craque promete estar dedicado na conquista do sexto mundial do Brasil. "Nós brasileiros, temos um trofeuzinho para buscar!!! #Hexa", escreveu o jogador do PSG e da seleção.

A Copa de 2022 será a terceira participação do jogador em mundiais. Neymar fez sua estreia em 2014, quando sofreu uma grave lesão nas quartas de final contra a Colômbia, e teve que ser cortado do time.

Com 30 anos, o atacante já chegou a mencionar que a Copa do Catar será a última que ele irá disputar. O jogador afirmou que não sabe se vai ter cabeça para futebol depois desta edição do mundial.