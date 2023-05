'Ney em alto Mar': Neymar divulga cruzeiro próprio previsto para dezembro; veja valores

Maior estrela do futebol brasileiro nos últimos anos, Neymar, atacante do PSG e da Seleção Brasileira, divulgou nesta segunda-feira (29), por meio das redes sociais, o lançamento do seu cruzeiro próprio: o "Ney em alto Mar". De acordo com o anúncio, serão três dias e três noites, previstas para ocorrer entre os dias 26 e 29 de dezembro deste ano.

Legenda: Cruzeiro de Neymar acontecerá em dezembro. Foto: Divulgação

Os locais por onde o navio passará ainda não foram confirmados, mas o que se sabe é que o embarque e o desembarque serão realizados no Porto de Santos, cidade na qual o craque despontou para o futebol. Além disso, o itinerário da viagem prevê a passagem pela cidade carioca de Búzios.

A divulgação do evento promete três dias de alegria e ousadia no "cruzeiro mais aguardado de todos os tempos". Entretanto, mesmo tendo sua imagem e nome ligados ao cruzeiro, a presença do craque ainda não é confirmada de forma oficial.

O navio que transportará os passageiros durante a viagem possui três tipos de cabines: interna sem janela, externa com janela e externa com varanda, tendo valores que variam de R$ 4.299 a R$ 6.396.