Newton Filho rebate presidente do Fortaleza sobre Ferroviário ser “sucursal do Ceará”; entenda

Os bastidores do futebol cearense foram marcados por polêmicas nesta terça-feira (25) envolvendo Ceará, Ferroviário e Fortaleza. Após o atacante Wendson deixar o Ferrão e acertar com o Vovô, o presidente tricolor Marcelo Paz alegou que o time coral era uma 'sucursal' do arquirrival.

“O Ferroviário é a sucursal do Ceará. Já tínhamos acertado um pré-contrato. E o Ferroviário fez valer o direito de compra e repassou para o Ceará”, afirmou ao GE.

Legenda: Wendson disputou 13 partidas pelo Ferroviário e marcou três gols no Campeonato Cearense Foto: Lenílson Santos / FAC

A declaração acirrou os ânimos com os dirigentes corais. Nesta quarta (26), o presidente do Ferroviário, Newton Filho, se manifestou e rebateu as declarações cobrando mais respeito e retirando qualquer responsabilidade sobre a transferência do atleta ao Ceará.

“Respeito o presidente Marcelo Paz, mas recebo com muita surpresa essa declaração dele. No mínimo, infeliz, irresponsável, e desrespeitosa com um clube que fez agora 88 anos, um clube de história. Eu não esperava esse tipo de declaração”, comentou.

Na justificativa, o dirigente alega que Wendson pertence ao Sampaio Corrêa/RJ e não tem qualquer vínculo definitivo com o Ferroviário. “O atleta não veio ao Ferroviário como opção de compra, não existia isso. Então o atleta encerrou o vínculo atual, retornou ao Sampaio, e aí o que é feito depois entre empresário e outros clubes não nos diz respeito. E aí se o Marcelo disse que tinha um pré-contrato com ele, faça exercer isso. Ou tinha alguma fragilidade no pré-contrato?”, indagou.

Acusação de troco

Na manifestação oficial, Newton Filho também acusou o Fortaleza de interferir em uma negociação do clube coral. Segundo o mandatário, o atacante Wandson, do Atlético-CE, tinha vínculo de empréstimo assinado e até apresentação marcada, mas faltou às atividades para fechar com o Leão.

Legenda: Wandson foi artilheiro do Campeonato Cearense de 2020 pelo Atlético-CE Foto: Kid Júnior / SVM

“Não pode é nos acusar de algo que ele (Paz) está fazendo, já que o atleta Wandson, vindo do Atlético-CE, tem contrato de empréstimo conosco assinado, com data marcada de apresentação, e aí ligaram prometendo que ele iria jogar na equipe principal do Fortaleza e mexeram com a cabeça do atleta, sem falar em nenhum momento com o Ferroviário”, apontou.

Através da conta oficial do Twitter, o perfil do Ferroviário reforçou toda a explicação do presidente coral e relembrou que episódio similar ocorreu com o centroavante Cléber, hoje no Ceará. O atacante tinha assinado proposta, mas recebeu contato e optou pelo Vovô. Na negociação, o Tubarão da Barra aceitou ficar com um percentual dos direitos econômicos do jogador.