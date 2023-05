Newell's Old Boys x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Newell's Old Boys e Santos entram em campo nesta terça-feira (2), às 21h30 de Brasília, no Estádio Coloso del Parque, em Rosario (ARG), para disputar a terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. As equipes fazem parte do Grupo E.

O Newell's Old Boys ocupa atualmente a primeira colocação na tabela de classificação. O time soma seis pontos em duas rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe venceu o Blooming por 3 a 0, jogando em casa.

Já o Santos está na segunda posição do Grupo E. A equipe paulista soma quatro pontos em duas rodadas disputadas. Na última rodada, o time empatou em 0 a 0 com o Audax Italiano, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SBT, pela ESPN 4 e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Newell's Old Boys: Hoyos; Mosquera, Ditta, Ortiz e Pittón (Martino); Ferreira (Portillo), Sforza e Gómez; Sordo, Recalde y Aguirre. Técnico: Gabriel Heinze.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires: Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

NEWELL’S OLD BOYS X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Coloso del Parque, em Rosario (ARG)

Data: 02/05/2023 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)