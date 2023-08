Newell's Old Boy´s x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Newell 's Old Boys e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (8), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário (Argentina). As duas equipes disputam vaga nas Quartas de final da Sul-Americana. A partida que começa às 21h30, tem vantagem corintiana. O time de Luxemburgo venceu o primeiro jogo por 2 a 1, de virada. Uma vitória simples do time argentino (por um gol de diferença), leva a partida para as penalidades. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Estudiantes e Goiás, que acontece nesta quarta-feira (9), às 19 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão de SBT, ESPN, YouTube e Star+

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera (Ruan Oliveira) e Matheus Araújo; Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Newell 's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera (Armando Méndez,) Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz e Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza e Cristian Ferreira (Marcos Portillo); Brian Aguirre, Jorge Recalde e Ramiro Sordo. Técnico: Gabriel Heinze

NEWELL'S OLD BOYS X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Sul-Americana (jogo de volta)

Local: Estádio Marcelo Bielsa (Argentina)

Data: 08/08/2023 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)