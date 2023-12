Newcastle x Milan: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Newcastle e Milan se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo que vale a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida acontece no Estádio St James' Park (Inglaterra) às 17h (horário de Brasília). O time inglês ocupa a terceira posição, com cinco pontos. Enquanto a equipe italiana está na quarta e última colocação do grupo F, com a mesma pontuação. Apenas duas equipes avançam para a próxima fase. O Borussia Dortmund, primeiro colocado, já garantiu sua vaga. O PSG está em segundo lugar, com sete pontos, apenas dois à frente de Newcastle e Milan.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Newcastle: Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles e Livramento; Bruno Guimarães, Joelinton e Miley (Longstaff); Anthony Gordon, Almirón e Isak (Callum Wilson). Técnico: Eddie Howe.

Provável escalação do Milan: Maignam; Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi; Reijnders, Musah e Loftus-Cheek; Pulisic, Chukwueze (Rafael Leão) e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

FICHA TÉCNICA | NEWCASTLE X MILAN

Estádio: Estádio St James' Park (Inglaterra).

Data: quarta-feira, 13 de Dezembro.

Horário: 17 horas (horário de Brasília).