Newcastle tenta empréstimo de Gabriel Barbosa, do Flamengo, até o final da temporada

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, está na mira do Newcastle, da Inglaterra, para auxiliar na luta contra o rebaixamento na Premier League. De acordo com o jornal britânico "Mirror", a equipe de Eddie Howe fez uma oferta de empréstimo até o final da temporada. O Flamengo, porém, não confirma a proposta.

A multa rescisória do centroavante Rubro-Negro é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 258,4 milhões). De acordo com o jornal Extra, um agente do clube inglês fez contato com o staff de Gabigol para saber as possibilidades de uma transferência.

No Flamengo desde 2019, o atacante de 25 anos disputou 147 partidas e marcou 104 gols. Gabriel entrou para a história do time carioca, após as conquistas da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, do bicampeonato da Série A e da Supercopa do Brasil e do tricampeonato do Carioca.

Passagem pela Europa

O centroavante acumula uma passagem discreta pelo Velho Continente. Após se destacar no Santos, clube que o revelou, Gabriel Barbosa foi negociado com a Internazionale, da Itália, mas não conseguiu repetir o sucesso. Pelo clube italiano, disputou apenas 10 partidas, com um gol marcado. Foi emprestado para o Benfica, onde também foi pouco aproveitado, com cinco partidas disputada e também um gol marcado.