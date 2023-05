Newcastle empata com o Leicester e garante vaga para a Liga dos Campeões

Um empate com sabor de vitória. O Newcastle ficou no 0 a 0 com o Leicester, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês, e confirmou, diante de sua torcida, o retorno à Liga dos Campeões após um intervalo de quase 20 anos. Agora, amparado pela boa campanha que garantiu o time na terceira colocação com 70 pontos, a equipe alvinegra se consolida como um dos gigantes do futebol inglês.

Muito desse sucesso pode ser explicado pela condição de novo rico. Comprado em 2021 por um fundo estatal da Arábia Saudita por 300 milhões de libras, os investimentos para este ano foram pontuais. Vieram o lateral inglês Trippier e o brasileiro Bruno Guimarães como principais nomes. Na sequência, promessas como o zagueiro Botman e o atacante sueco Isak ajudaram o time a se fortalecer em todos os setores.

A última rodada da competição acontece no final de semana e o Leicester precisa vencer seu último compromisso e fazer contas. Em 18º, com 31 pontos, o time precisa vencer o West Ham, no domingo, e torcer para um tropeço do Everton, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Newcastle encerra sua participação no Inglês diante do Chelsea.

O JOGO

Em campo, o domínio do Newcastle foi completo desde o início do primeiro tempo. Com Bruno Guimarães dando ritmo ao time na transição da defesa para o ataque, o Newcastle adiantou a marcação e passou a jogar praticamente no campo do Leicester. Acuado, o time visitante foi salvo duas vezes pela trave e também pela atuação do goleiro Iversen, que fez grande defesa em chute de Callum Wilson e garantiu o 0 a 0 ao final do primeiro tempo.