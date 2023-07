Newcastle contrata meia italiano Sandro Tonali, ex-Milan; veja detalhes

O Newcastle, da Inglaterra, anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação por cinco temporadas do meia italiano Sandro Tonali, que estava no Milan, da Itália.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo