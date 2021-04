Neurociência ganha espaço no futebol com treinamentos; entenda

Além de médico, preparador físico, e nutricionista, as comissões técnicas dos times profissionais de futebol passaram a ter nos últimos anos mais um profissional envolvido. A adoção de técnicas para estimulação cerebral tem aproximado a neurociência do esporte e levado especialistas a atuarem na rotina dos times.

O objetivo do trabalho é melhorar o nível de concentração, a rapidez na tomada de decisão e a ajudar os atletas a se recuperarem do estresse provocado pelos jogos e pelas cobranças. A aproximação teve início há cerca de 10 anos. Na Europa, vários times já contam com os serviços de profissionais da área.

No Brasil, a função ainda está nos passos iniciais, ao contrário da Argentina, por exemplo. No país vizinho, neurocientistas atuam quase como um braço direito dos treinadores. No River Plate, o técnico Marcelo Gallardo pediu para ter na comissão, em 2014, a médica Sandra Rossi, neurocientista formada nos EUA.

"O jogador tem de saber que a cada dia de treino ele vai trabalhar o físico e também o cérebro. Dentro do treino técnico e do trabalho tático, isso estará presente. É um trabalho integrado", explicou Sandra. Para aproximar a neurociência do futebol não é preciso necessariamente equipamentos caros e complexos, de alto investimento. O desenvolvimento das capacidades cerebrais pode ser feito com técnicas simples.

O desafio dos neurocientistas é até mesmo observar particularidades de cada jogador e desenvolver trabalho específico para quem precisa melhorar a reação, a visão periférica ou falta de atenção. "As técnicas são muito variadas, porque temos objetivos coletivos e individuais. Quando se trata de recuperação de lesão, fazemos um trabalho especial para melhorar a reabilitação", explicou a neurocientista Andrea Ricagno, do Racing-ARG

Neuromodulação

Um artigo científico recente coordenado pelo professor da Universidade de São Paulo (USP) Alexandre Moreira, da Escola de Educação Física e Esporte, se debruçou sobre outro benefício da neurociência ao futebol.

No trabalho, os pesquisadores fizeram um experimento com jogadores das categorias base do Red Bull. Os atletas passaram por sessões de 20 minutos de estimulação de correntes elétricas leves no cérebro no dia seguinte às partidas. O equipamento utilizado custa cerca de R$ 3,5 mil.

O objetivo foi avaliar o impacto disso na recuperação psicológica e no estresse gerado pelas partidas. Antes e depois da estimulação, os jogadores passaram por exames cardíacos e responderam a questionários sobre bem-estar. "Os atletas se sentiram melhor. Até frequência cardíaca melhorou. Em conjunto, temos um indicador de percepção que o atleta se sente mais bem recuperado", explicou Moreira.

