Neste fim de semana, Beach Run Brasil em Paracuru reúne 800 atletas em corridas de três categorias

As praias de Paracuru serão cenário para 800 atletas de todo país para mais uma etapa do Circuito Beach Run Brasil neste fim de semana. A cidade do litoral cearense sedia a terceira etapa do BRB 2022 neste sábado (6) e domingo (7), com as corridas de 5 km, 10 km e 21 km, com corredores das cinco regiões do Brasil.

A BRB Paracuru é a maior etapa do Circuito Beach Run Brasil em quantidade de participantes até agora. Estão confirmados atletas de quase 30 municípios do Ceará e também dos estados de Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e do Distrito Federal.

"O Circuito Beach Run Brasil tem esse propósito de oferecer uma experiência que vai além da superação. As corridas da BRB são realizadas para que cada atleta possa aproveitar ao máximo a modalidade e, também, as belezas de cada lugar, por meio do turismo. A BRB Paracuru, pela grande procura e quantidade de inscritos, de diferentes estados, é muito significativa neste sentido”, aponta Ricardo Ramalho, organizador do evento e diretor da BRB Marketing Esportivo.

Dias de competição

A programação oficial da BRB Paracuru começa ainda na quinta-feira (4), quando foi aberta a entrega dos kits aos atletas. Os participantes retiraram o kit com camiseta, meia, viseira, sacola, número de peito e chip de cronometragem. Nesta sexta-feira (5) a retirada acontece das 14h às 20h, enquanto no sábado (6) será das 9h às 14h.

Legenda: A BRB Paracuru será a maior etapa do Circuito Beach Run Brasil em quantidade de participantes até então, com 800 atletas Foto: Divulgação / Circuito Beach Run Brasil

As praias de Paracuru, como a Praia do Farol, Praia das Almas e Praia da Pedra Rachada, estarão nos percursos das três distâncias. As corridas de 5 km e 10 km serão realizadas no sábado (6), com largada nas cercanias do Farol, um dos símbolos da cidade. As largadas estão programadas para as 16h30min, para que os atletas completem seus desafios e desfrutem do pôr do sol em meio à confraternização após a linha de chegada.

Ao amanhecer do dia seguinte, no domingo (7), às 5h30min, será realizada a Meia Maratona de Paracuru. Dunas e lagoas dos Lençóis Paracuruenses fazem parte do cenário ao longo dos 21 km. Os primeiros colocados no geral e também por categoria das três distâncias serão premiados com troféus, no masculino e no feminino. Os concluintes das provas nos dois dias, seja 5 km ou 10 km de sábado, e meia maratona no domingo recebem a medalha Desafio do Farol, que faz referência ao cartão postal de Paracuru.

Outras etapas

Maior circuito de corrida de praia do Brasil, o circuito Beach Run Brasil de 2022 é composto por quatro eventos no litoral do Ceará. Após a BRB Jeri, realizada em fevereiro, e a BRB Flecheiras, em abril, é a vez de Paracuru. A última etapa, como tem sido nos últimos anos, será na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati. A BRB Canoa Quebrada está prevista para os dias 19 e 20 de novembro.

Devido ao grande sucesso, o Circuito Beach Run Brasil vai além dos limites do Ceará. Em maio deste 2022 foi realizada a BRB Salinas. As praias da paradisíaca Salinópolis (PA) receberam corridas de 5 km, 12 km e 21 km.

