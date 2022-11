Neste fim de semana, Beach Run Brasil em Canoa Quebrada reúne 800 atletas

As praias de Canoa Quebrada serão cenário para 800 atletas de todo país para mais uma etapa do Circuito Beach Run Brasil neste fim de semana. A cidade do litoral cearense sedia a última etapa do BRB 2022 neste sábado (19) e domingo (20), com as corridas de 5 km, 10 km e 21 km, com corredores das cinco regiões do Brasil.

A programação oficial do evento foi aberta nesta quinta-feira (17), com o início da retirada dos kits pelos atletas. O ponto alto de todo o evento são as corridas. No sábado (19), às 16h, os corredores das provas de 5 km e 10 km largam dos arredores da Barraca e Restaurante Chega Mais Beach, na beira da praia de Canoa Quebrada.

Já no domingo (20), do mesmo local, é a vez dos 21 km da Meia Maratona Canoa, com largada marcada para as 5h30. Os atletas que correm uma prova no sábado e os 21 km no domingo recebem a medalha especial Desafio da Lua.

Última etapa

A quarta e última etapa do Circuito Beach Run Brasil 2022 no Ceará é muito especial. Não apenas por voltar a ser realizada após três anos, mas também porque os atletas que participaram das outras corridas de distâncias curtas do circuito ao longo do ano receberão uma mandala que transforma em uma espécie de troféu as quatro medalhas das etapas em solo cearense.

“Vamos reencontrar atletas que estiveram conosco ao longo de todo o ano deste 2022, que marcou a retomada em grande estilo do Circuito Beach Run Brasil, com direito a recorde de inscritos em outras etapas. Os corredores que receberam medalhas também em Jericoacoara, Flecheiras e Paracuru vão ganhar de presente uma grande recordação da temporada. Uma inovação para os participantes mais fiéis e que será estendida para o calendário do ano que vem”, afirma Ricardo Ramalho, organizador do evento e diretor da BRB Marketing Esportivo.

Legenda: Canoa Quebrada recebe a última etapa do Circuito Beach Run Brasil Foto: Tavares Junior/Beach Run Brasil

Beach Run Brasil

Maior circuito de corrida de praia do Brasil, o Circuito Beach Run Brasil de 2022 é composto por quatro eventos no litoral do Ceará. Após a BRB Jeri, realizada em fevereiro, a BRB Flecheiras, em abril, e a BRB Paracuru, em agosto, a BRB Canoa fecha o calendário de provas em solo cearense.

Devido ao grande sucesso, o Circuito Beach Run Brasil foi além dos limites do Ceará. Em maio deste 2022 foi realizada a BRB Salinas. As praias da paradisíaca Salinópolis (PA) receberam corridas de 5 km, 12 km e 21 km.

