Neste domingo, Corrida 21K Terra da Luz marca a última prova do ano do calendário cearense

A corrida 21K Terra da Luz, que marcará a última prova do ano do calendário cearense de corridas de rua, vai unir esporte e turismo para os competidores. O percurso da prova, que acontece no dia 17 de dezembro, passa pelos principais pontos turísticos da cidade de Fortaleza. Realizada pela Nova Letra Eventos Criativos, a corrida conta com três categorias diferentes, 5KM, 10KM e a categoria principal, a meia maratona de 21KM. São esperados cerca de seis mil participantes para a prova deste ano.

“Fortaleza é a capital de corridas de rua no Nordeste, é a modalidade esportiva mais praticada na capital cearense. Entre atletas profissionais e amadores, é uma atividade muito democrática, para todas as idades, sexos e classes sociais. A corrida de rua em Fortaleza não tem sazonalidade, e movimenta uma economia cada dia mais crescente na cidade. E a 21K Terra da Luz tem justamente como propósito promover o esporte de rua de forma integrada com os aspectos históricos, culturais e turísticos do Ceará”, comentou Fernando Elpídio, diretor geral da meia maratona e da Nova Letra Eventos Criativos.

Legenda: A corrida conta com três categorias diferentes, 5KM, 10KM e a categoria principal, a meia maratona de 21KM Foto: Jorge Mota / Corrida 21K Terra da Luz



Percurso

Com largada na Via Paisagística da nova Avenida Beira Mar, os competidores poderão apreciar, durante o percurso, a Estátua de Iracema Guardiã, Praça Cristo Redentor, Dragão do Mar, Seminário da Prainha, Teatro São José, Estátua Santa Edwiges da Leste Oeste, Mercado dos Peixes, dentre outros.

A mineira Natália Dias, de 36 anos, virá a Fortaleza pela primeira vez em dezembro, e se encantou tanto pela prova que decidiu encarar uma meia maratona também pela primeira vez.

"A adrenalina para esse dia está grande, pois sempre que viajamos, gostamos de conhecer sobre a história e cultura local, visitar pontos turísticos, e como sou estudante de nutrição também gosto de conhecer a parte gastronômica, que não pode faltar. Poder juntar tudo isso ao esporte que ganhou meu coração não tem preço. Tenho certeza que será uma experiência maravilhosa", comentou a nutricionista.



Como tema oficial de 2023, o projeto fará uma homenagem ao artesanato das areias coloridas, forte expressão artística do povo do litoral cearense. O professor de história cearense Sandoval Matoso, comemora o fato da corrida unir suas três paixões em um único momento, esporte, história e turismo. O professor ainda ressalta que esse cuidado da corrida com a história é algo muito enriquecedor e necessário para o estado do Ceará e amantes do esporte.



"Quando a corrida 21K Terra da Luz traz essa reflexão sobre os pontos históricos, lugares de memórias e patrimônios, ela colabora também com o processo de valorização patrimonial do nosso Estado e da nossa história. Então quando a corrida traz essa ideia, eu passo a não percorrer mais quilômetros, mas sim a percorrer narrativas. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas construíram isto? Como isso impactou e impacta ainda a vida das pessoas? São questionamentos que nos fazem ter uma experiência muito maior do que apenas uma corrida", pontuou o professor de história, Sandoval Matoso.



Profissionais de educação física

Desde 2018, a corrida 21K Terra da Luz conta com uma categoria exclusiva nas provas de Fortaleza, as categorias específicas para profissionais de educação física. Os profissionais da área poderão competir de forma separada nas mesmas categorias que as gerais, 5km, 10km e 21km. Para participar, os educadores físicos devem apresentar o número registrado no Conselho Regional de Educação Física - CREF.



Retirada de kits

A retirada de kits para a corrida, sejam eles individuais, grupos e assessorias, idosos com mais de 60 anos e cortesias, de todas os percursos, irão acontecer nos dias 15 e 16 de dezembro, no Cactus Sport Park do Shopping Iguatemi Bosque, piso L6, das 8h às 19h.



SERVIÇO

21K TERRA DA LUZ

17 de dezembro de 2023, a partir das 5h

Via Paisagística - Avenida Beira Mar de Fortaleza

Retirada de Kits

15 e 16 de dezembro, das 8h às 19h

Cactus Sport Park, Iguatemi Bosque, Piso L6

Mais informações: www.novaletra.com.br | | 85 3109.7599 (FONE E WHATSAPP)