Neneca, ex-goleiro, morre aos 45 anos após infarto durante jogo de futebol

Ex-goleiro profissional, Anderson Soares da Silva, conhecido como Neneca, faleceu nesta segunda-feira (22), aos 45 anos, em Rondonópolis. Vítima de infarto enquanto via uma partida entre União e Academia, da categoria sub-17, ele estava internado na UTI da Santa Casa desde a última sexta-feira (19).

O ex-jogador passou mal durante a partida e recebeu atendimento imediato. Em seguida, foi levado à UPA, mas, diante da gravidade do quadro, foi transferido para a Santa Casa. Os exames revelaram que, além de ter sofrido um infarto, Neneca apresentava um aneurisma na artéria aorta, o que exigia uma cirurgia de tórax aberto. Apesar da intervenção da equipe médica, ele não resistiu.

Neneca foi um nome marcante na história do União e também ganhou projeção no cenário nacional. Formado nas categorias de base do clube de Rondonópolis, ele construiu uma trajetória consistente no futebol, atuando por times como União Barbarense, Santo André, Botafogo-SP, Guarani, América-MG e Figueirense.

Entre as conquistas como profissional, estão o título da Série C (2004) na União Barbarense. No ano seguinte, veio a taça da Série D pelo Botafogo-SP. Ele também foi vice-campeão paulista em 2010 no Santo André, clube que defendeu durante seis temporadas. Em 2014, ele também levantou a taça do Catarinense, quando vestiu a camisa do Figueirense.

O União se manifestou sobre a morte do ex-jogador.