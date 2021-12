Nelsinho Piquet ironiza Hamilton com camisa polêmica; torcedores relembram escândalo do brasileiro

O ex-piloto da Fórmula 1, Nelsinho Piquet, voltou a virar assunto no automobilismo, mas não por boa atuação em alguma corrida. O brasileiro vibrou com a vitória de Max Verstappen em Abu Dhabi, que resultou no título mundial do holandês, e usou uma camisa com provocação a Lewis Hamilton. Os torcedores do britânico relembraram da participação de Nelsinho em um dos maiores escândalos da F1.

Tão logo viralizaram os vídeos de Piquet, publicados nas redes sociais, publicações no twitter resgataram o caso ocorrido em 2008, em Singapura, que ficou conhecido como Singapuragate. Naquela corrida, Nelsinho bateu propositalmente na 15ª volta e forçou a entrada do safety car. A estratégia era beneficiar Fernando Alonso e atrapalhar a vida de Felipe Massa. O que, de fato, ocorreu.

A trapaça só foi conhecida no ano seguinte, quando investigações apontaram para articulação de Flavio Briatore, então chefe da Renault, com participação de Pat Symonds, diretor de engenharia da equipe. O caso só veio à tona porque o Nelsinho, ameaçado de demissão, denunciou à Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Relembre o acidente

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte