Negociação com o Fortaleza é encerrada e Felipe Jonatan permanece no Santos

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan não será reforço do Fortaleza em 2024. Em coletiva concedida nesta segunda-feira (08), o coordenador técnico do Santos, Alexandre Gallo, informou que o atleta permanecerá no time paulista e que as negociações com o Tricolor estão encerradas.

"Do Felipe Jonathan, não existe mais negociação com o Fortaleza. A permanência vai acontecer, já é um fato com a gente, com o representante dele e com ele", afirmou Gallo. O jogador se apresentou sábado no CT Rei Pelé e já treina sob o comando do técnico Fábio Carille.

Cria da base do Ceará, Felipe Jonatan estava de férias em Fortaleza e treinava no Cidade Vozão, em término de protocolo de recuperação de lesão. Ele chegou a conversar com dirigentes do Tricolor para uma possível transferência, mas o negócio não evoluiu.

Esta foi a segunda vez que o lateral-esquerdo foi alvo do Fortaleza no mercado da bola. No começo de 2023 também houve conversas para uma possível contratação de Felipe Jonatan. O vínculo do jogador de 25 anos com o Santos vai até fevereiro de 2025.