NBA: veja onde assistir ao vivo e os horários dos jogos decisivos deste domingo (15)

A NBA volta neste domingo (15) com dois super duelos. O Boston Celtics recebe os Milwaukee Bucks e o Dallas Mavericks vista o Phoenix Suns. As equipes se enfrentam no jogo 7, já que as duas séries estão empatadas em 3 a 3.

O vencedor do primeiro duelo enfrenta o Miami Heat na final da Conferência Leste. No segundo, quem levar a partida decisiva encara o vencedor da série entre Warriors e Grizzlies na final da Conferência Oeste.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR

Jogo 7: Celtics x Bucks - 15/05, às 16h30 (ESPN, no Star +)

Jogo 7: Suns x Mavericks - 15/05, às 21h (ESPN, no Star +)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte