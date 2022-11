NBA: Philadelphia 76ers vencem os Bucks com grande atuação de Joel Embiid

O Philadelphia 76ers venceu o Milwaukee Bucks por 110 a 102 em jogo inspirado de Joel Embiid. O jogador fez 32 pontos, 11 rebotes e oito assistências diante dos torcedores da equipe. O duelo válido por mais uma rodada da NBA ocorreu nesta sexta-feira (18).

O armador Tyrese Maxey tinha tudo para se destacar muito na partida, mas saiu pouco antes do intervalo com uma lesão no pé esquerdo. Ele já somava 24 pontos, cinco assistências e quatro rebotes.

Do lado dos Bucks, mais uma vez o destaque foi Giannis Antetokounmpo, com 25 pontos e 14 rebotes. O grego, porém, não foi bem mais uma vez na linha de lance livre, com apenas quatro acertos em 15 tentativas. Ele ficou tão frustrado com seu desempenho que, após o jogo, voltou à quadra para praticar lances livres e se envolveu em uma discussão com um funcionário do ginásio, que se preparava para retirar a cesta.

Apesar da derrota, os Bucks estão em segundo lugar na Conferência Leste, com 11 vitórias e quatro derrotas, enquanto o Philadelphia, oitavo na classificação, tem oito vitórias, em 15 jogos.

Em Salt Lake, um jogo de 267 pontos, na vitória do Utah Jazz sobre o Phoenix Suns por 134 a 133. Lauri Markkanen marcou o recorde de sua carreira com 38 pontos, incluindo um arremesso a 38,5 segundos do final.

Depois de obter 45 pontos em três quartos, a estrela dos Suns, Devin Booker, acertou apenas dois lances livres no quarto final e errou um arremesso importante no final para terminar com 49 pontos. Ele teve seu 19º jogo com pelo menos 40 pontos.

Já Markkanen somou o quinto jogo com pelo menos 30 pontos nesta temporada e marcou seus 38 em apenas 18 tentativas.

Utak tem 11 vitórias e seis derrotas, em segundo na Conferência Oeste. Já o Phoenix é o quarto, com nove triunfos e seis derrotas.

Em Dallas, Luka Doncic acumulou 33 pontos em seu 50º triplo-duplo na carreira e os Mavericks derrotaram o Denver Nuggets por 127 s 99. O esloveno ainda agarrou 12 rebotes e fez 11 assistências.

Os Nuggets estavam desfalcados do astro Nikola Jokic, além de Jamal Murray e Aaron Gordon. Murray se juntou a Jokic, que perdeu um segundo jogo direto, nos protocolos de saúde e segurança (covid). Gordon ficou fora por um segundo jogo com uma doença não covid. Christian Wood fez 28 pontos e oito rebotes para os Mavericks.

O resultado desta sexta feira deixou Dallas (5º) e Denver (6º) com a mesma campanha: nove vitórias e seis derrotas na Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 107 x 106 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 132 x 122 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 110 x 102 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 107 x 108 Orlando Magic

Houston Rockets 91 x 99 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 121 x 110 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 127 x 99 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 109 x 117 Boston Celtics

Utah Jazz 134 x 133 Phoenix Suns

Golden State Warriors 111 x 101 New York Knicks

Los Angeles Lakers 128 x 121 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos deste sábado:

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves

Portland Trailblazers x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs

