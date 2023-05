NBA: Miami Heat abre 2 a 0 sobre o Boston Celtics nos playoffs

Jimmy Butler provou mais uma vez sua capacidade de liderar e ser decisivo em jogos de playoffs da NBA na noite desta sexta-feira. O jogador de 33 anos chamou toda a responsabilidade em mais um jogo das finais da Conferência Leste contra o Boston Celtics e ajudou o Miami Heat a vencer por 111 a 105, abrindo vantagem de 2 a 0 na série, com dois triunfos no TD Garden, em Boston.

Os Celtics entraram em quadra "mordidos" pela derrota em casa no jogo 1 e a partida, marcada por viradas e provocações, foi quente desde o início. O Heat chegou a estar perdendo por 12 pontos no último quarto e conseguiu buscar uma reação espetacular, embalada por uma provocação de Grant Williams a Butler, que se provou não ter sido uma boa ideia.

Butler anotou 27 pontos, providenciou oito rebotes, seis assistências e um grande controle emocional. Ele contou com grande ajuda de Bam Adebayo, que pontuou 22 vezes, ganhou 17 rebotes e deu nove assistências.

Caleb Martin veio do banco do Miami Heat para anotar 25 pontos, se tornando uma grata surpresa na partida. "Eu sabia que isso seria bom para nós. Esta versão do Jimmy (Butler) é útil a qualquer momento. Você podia ver nos olhos dele que estava pronto para decidir depois daquilo", afirmou Caleb em referência às provocações de Williams. Após o jogo, o camisa 12 dos Celtics prometeu que Butler não terá vida fácil.

"Ele precisará acertar todos os arremessos difíceis até o fim da série". William também disse que respeita Butler como um grande jogador após as discussões.

Jayson Tatum mostrou que pode ser o líder que os Celtics precisam na série contra o 76ers, mas neste jogo 2 contra o Miami os 34 pontos do ala não foram suficientes para evitar nova derrota. Tatum ainda pegou 13 rebotes e deu oito assistências. Jaylen Brown pontuou 16 vezes, Malcolm Brogdon e Robert Williams fizeram 13 pontos cada.

"É difícil, é um desafio, mas não há por que ficarmos aqui tristes. Eles vieram até nossa casa e venceram dois jogos. Jogaram bem, temos que dar crédito a isso. Mas não estamos mortos, nem nada. Tivemos uma grande oportunidade hoje e ainda temos confiança. Todos temos a maior confiança e precisamos estar prontos para o jogo 3", avaliou Tatum.

O primeiro quarto do confronto foi muito equilibrado e terminou com diferença de apenas um ponto. Na parte seguinte, o Celtics parecia dominar e chegou a abrir 11 pontos nos minutos iniciais, mas o Miami reagiu ainda no segundo quarto e terminou o primeiro tempo na frente, com vantagem de quatro pontos.

Com bolas de três pontos de Tatum e Smart no fim do terceiro quarto, os Celtics voltaram a se distanciar no placar e chegaram a abrir 12 pontos de vantagem no início do quarto período.

Em desvantagem, o time visitante não se entregou. No momento em que o Miami se aproximava no placar (seis pontos de diferença), a seis minutos do fim, Grant Williams acertou uma bola de três pontos e decidiu provocar Butler. Na jogada seguinte, Butler foi para cima de Williams, anotou dois pontos e sofreu falta, que resultou em um bate-boca ainda mais intenso.

Butler seguiu pontuando para cima de Williams, com uma ajuda crucial de Adebayo. O time de Miami igualou o placar em 100 a 100. A partir disso, os Celtics não lideraram mais até o fim da partida. No momento em que perdia por nove pontos, o Heat iniciou uma sequência de 23 a 9 pontos na reta final (nove de Butler), que terminou em uma vantagem de 105 a 100, a 55 segundos do fim.

O Heat agora leva a final da conferência para Miami, no Kaseya Center. O jogo 3 acontece no domingo, às 21h30. Com vantagem de 2 a 0, o Heat buscará ampliar ainda mais agora diante de sua torcida. Neste sábado, o Denver Nuggets, que tem vantagem de 2 a 0 sobre o Los Angeles Lakers na Conferência Oeste, visita Lebron James e companhia a partir das 21h30 na Crypto.com Arena.