NBA: Finais de Conferência começam nesta terça-feira (20); veja times que brigam pelo título

A temporada 2025 da NBA chega ao momento no qual, até os que não gostam ou acompanham tanto assim basquete, assistem: as Finais das Conferências Leste e Oeste, equivalentes às semifinais e a grande final do campeonato mais forte da modalidade no mundo, realizado nos Estados Unidos. Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks e Indiana Pacers são os times que brigam pelo título.

O QUE SÃO AS FINAIS DE CONFERÊNCIA?

A NBA, liga profissional de basquete dos Estados Unidos, é dividida em duas grandes conferências: a Leste e a Oeste. Com 15 times em cada, os times se enfrentam entre si na temporada regular, com cada equipe jogando 82 partidas ao todo, para conquistar vagas na fase eliminatória da competição.

Nos playoffs, os oito melhores times de cada conferência se enfrentam em séries melhor de até sete jogos (quem vence quatro partidas, avança de fase). Depois de duas rodadas, restam apenas os dois melhores times da costa Leste e Oeste, que vão disputar as finais das conferências. A partir da definição dos vencedores dessas finais, o campeão de cada conferência vai disputar o título da NBA.

QUEM ESTÁ NAS FINAIS DAS CONFERÊNCIAS EM 2025?

Um dado curioso desta edição é que três dos quatros times que vão disputar as finais de conferência jamais venceram o torneio. Como adversários da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves nunca foram campeões. Já na divisão Leste, no embate entre New York Knicks e Indiana Pacers, apenas o time nova-iorquino venceu a competição.

Entretanto, os Knicks não sentem esse clima de decisão há bastante tempo. Os dois títulos deles na liga foram conquistados na década de 70, com seu último ‘Larry O'Brien’, como é chamado o troféu de campeão da disputa em homenagem ao antigo comissário e organizador do campeonato. O último troféu veio no ano de 1973, há 52 anos.

Uma característica em comum entre os finalistas é que as quatros equipes se destacam por um plantel jovem e habilidoso. Talvez por esse equilíbrio entre essas franquias e a busca pelo título, que pode vir pela primeira vez para pelo menos três dessas equipes, esta seja uma edição considerada inédita. As ‘Conference Finals’ estão gerando tanta expectativas, não somente paras os torcedores dos times, mas para os fãs de basquete.

ANÁLISE DOS TIMES

Conferência Oeste: Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves



O Thunder foi o líder do lado oeste e possui a equipe mais jovem. O grupo eliminou, inclusive, um dos favoritos até então para o título, o Denver Nuggets do sérvio Nikola Jokic em confronto que foi para o jogo 7, garantindo vaga na final do Oeste. A equipe liderada pelo canadense Shai Gilgeous-Alexander, candidato ao prêmio de melhor jogador da liga (MVP), eles apresentam um jogo coletivo como característica principal.

Do outro lado, os Timberwolves derrotaram os Golden State Warriors, de Stephen Curry, com atuações sólidas e destaque de Anthony Edwards. O armador é tido como uma maiores promessas da liga.

Conferência Leste: New York Knicks vs. Indiana Pacers

Os Knicks surpreenderam ao eliminarem o grande rival e atual campeão, o Boston Celtics, com jogos marcados pelas festas da apaixonada torcida do time de Nova York. Jalen Brunson, armador e principal jogador da equipe, é o destaque do grupo.

Já os Pacers, por sua vez, chegam pela segunda vez consecutiva à final de conferência, superando o Cleveland Cavaliers, de Donovan Mitchell. Com um coletivo forte, e liderados por Tyrese Haliburton, o Indiana quer voltar às Finais da NBA após mais de 20 anos. Nas finais de 1999-2000, o grupo perdeu para os Los Angeles Lakers.

DATAS DOS JOGOS

Final do Oeste: Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Jogo 1 – 20/05

Jogo 2 – 22/05

Jogo 3 – 04/05

Jogo 4 – 26/05

Jogo 5 – 28/05 (se necessário)

Jogo 6 – 30/05 (se necessário)

Jogo 7 – 01/06 (se necessário)

Final do Leste: New York Knicks x Indiana Pacers

Jogo 1 – 21/05

Jogo 2 – 23/05

Jogo 3 – 25/05

Jogo 4 – 27/05

Jogo 5 – 29/05 (se necessário)

Jogo 6 – 31/05 (se necessário)

Jogo 7 – 02/05 (se necessário)

ONDE ASSISTIR

Os jogos finais da NBA vão ter a transmissão da ESPN, Disney+ e PrimeVideo.

* Sob supervisão de Vladimir Marques