NBA: Boston Celtics entram na briga para ter Kevin Durant, astro do Brooklyn Nets

Boston Celtics entraram na briga para ter o astro Kevin Durant no elenco. Atual jogador do Brooklyn Nets, ele pediu para ser negociado pela equipe.

Os Celtics tentam envolver o ala Jaylen Brown no negócio. Outros três clubes teriam mostrado interesse em Durant: Miami Heat, Phoenix Suns e Toronto Raptors. Ainda não há acordos fechados. Os Nets querem um grande retorno financeiro, que pode incluir a chegada de outros atletas.

Para os Celtics, o astro da equipe, Jayson Tatum, está fora de qualquer transação comercial. No entanto, o clube pode oferecer Brown e outros trrês jogadores para ter Durant. Aos 25 anos, Brown aind tem dois anos e US$ 56 milhões restantes do atual contrato.

Eleito 12 vezes All-Star e duas vezes MVP das finais da NBA, Durant pediu para sair do time em 30 de junho. Ele tem quatro anos e US$ 198 milhões (R$ 1 bilhão) de contrato. Aos 33 anos, o jogador é peça fundamental dos Nets, mas deve sair em breve.

