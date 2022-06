Náutico x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Náutico recebe o Vasco nesta terça-feira (7), às 19h, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida acontece no estádio do Arruda, em Recife. Contra o Cruzmaltino, o Timbu tem a missão de quebrar sequência ruim de três jogos sem vitória como mandante. O jogo sofreu alteração no local devido as fortes chuvas que castigaram o gramado dos Aflitos.

Na última rodada, o Náutico venceu, de virada, o Brusque, por 2 a 1, fora de casa, no sábado (4), e saiu da zona de rebaixamento da competição. Com a vitória, o alvirrubro subiu oito posições na tabela e ocupa agora a 9ª colocação, com 12 pontos.

Já o Vasco vai para o confronto depois de empatar em 0 a 0 com o Grêmio, na quinta-feira (2), em São Januário. Depois da partida, o treinador Zé Ricardo deixou o comando vascaíno para assumir um clube do Japão. Sem anunciar um substituto a tempo, a equipe será comandada por Emílio Faro e Daniel Félix, contra o Náutico.

Palpite

inter@

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Náutico: Lucas Perri, Victor Ferraz, Carlão, Brunos Bispo e Thássio/João Paulo; Djavan, Ralph e Franco; Jean Carlos, Pedro Vítor e Léo Passos.

Técnico: Roberto Fernandes.

Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel/Getúlio.

Técnico: Emílio Faro e Daniel Félix.

NÁUTICO X VASCO | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B

Local: Estádio do Arruda, no Recife (PE).

Data/Horário: Terça-feira, 7 de junho de 2022, às 19h.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro e Gustavo

Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva (PE)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)