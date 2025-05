Náutico x São Paulo no Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Náutico x São Paulo se enfrentam pelo Copa do Brasil nesta terça-feira (20), pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional. O jogo será às 21h30, no Estádio dos Aflitos, no Recife. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. Vale ressaltar, no jogo de ida, realizado no Estádio MorumBis na capital paulista, o Tricolor venceu o Timbu por 2 a 1 e joga pelo empate..

ONDE ASSISTIR

A partida Náutico x São Paulo, pela Copa do Brasil, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Náutico: Muriel, Arnaldo, Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Marquinhos, Bruno Mezenga e Kelvin. Técnico: Hélio dos Anjos.

São Paulo: Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. Técnico: Luís Zubeldia.

NÁUTICO X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA