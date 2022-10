Náutico x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste domingo, (23), às 16h, o Grêmio visita o Náutico no Estádio dos Aflitos em jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Para este jogo o time comandado por Renato Gaúcho deve ir com força máxima já que em caso de vitória poderá garantir, antecipadamente, o acesso à Série A.

Para a partida de logo mais o técnico Dado Cavalcanti não vai poder contar com Jean Carlos e Kieza, com problemas físicos e o Grêmio só tem Ferreira como desfalque. Atualmente Náutico e Grêmio ocupam a 2ª e 20ª posição no Campeonato, respectivamente.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis Escalações

Náutico: Bruno; Anilson, Arthur e João Paulo; Victor Ferraz, Djavan, Ralph e João Lucas; Éverton Brito, Júlio e Geuvânio. Técnico: Dado Cavalcanti

Grêmio: Brenno; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva, Thaciano, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Náutico x Grêmio | Ficha Técnica

Horário: 16h

Data: 23/10/2022

Local: Aflitos-PE

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Árbitro de Vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)