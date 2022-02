Náutico x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Invicto, líder e já em busca de garantir uma boa pontuação para encaminhar a classificação na metade da fase de grupos. É assim que o Fortaleza entra em campo para enfrentar o Náutico, neste sábado (12), às 17h45min, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Com sete pontos em três jogos e na 1ª colocação do Grupo A, o Leão do Pici pode, dependendo de outros resultados, terminar o fim de semana com sete pontos de vantagem sobre o 5º colocado, que atualmente é o Sampaio Corrêa. Hoje, a diferença é de quatro pontos e o time maranhense enfrenta o Ceará, na Arena Castelão.

O Tricolor aposta ainda no bom retrospecto contra os pernambucanos. Nos últimos dois confrontos ocorridos nos Aflitos, a equipe cearense venceu o Náutico por placares confortáveis (3 a 1 em 2019 e 3 a 0 em 2020).

Sem Kayzer, mas com gringos

Legenda: Renato Kayzer é o oitavo reforço do Tricolor para 2022. Foto: Caio Ricard/SVM

O torcedor que esperava ver Renato Kayzer estreando nesta partida, porém, terá que aguardar mais um pouco. Contratação mais cara da história do futebol cearense, o atacante não foi relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Náutico, neste sábado (12), e sequer viajou com a delegação leonina.

O novo reforço leonino fez apenas três treinamentos no Tricolor e o período ainda é considerado curto pela comissão técnica, que não tem intenção de precipitar a estreia do atleta. O jogador seguirá na capital cearense aprimorando a parte física

Para o duelo contra o Timbu, ele ganhou mais uma opção. O chileno Ángelo Henriquez está recuperado e foi relacionado pela primeira vez na temporada.

Ele estava no Departamento Médico se recuperando de edema no adutor da coxa direita e havia ficado fora dos três jogos anteriores. Além dele, o argentino Silvio Romero também viajou e pode até aparecer no time titular.

Timbu em crise

Legenda: Hélio dos Anjos não resistiu ao desgaste interno no Náutico Foto: Tiago Caldas/CNC

Se o Fortaleza vive ótimo momento, o Náutico vive situação completamente oposta. O Timbu passa por grave crise e chega para o duelo extremamente pressionado.

Na última quarta-feira (9), após derrota por 2 a 1 para o Retrô, pelo Campeonato Pernambucano, nos Aflitos, membros da torcida organizada do clube foram até a porta dos vestiários e se envolveram em uma briga com jogadores, incluindo Kieza e Jean Carlos, dois dos principais ateltas do time.

O assistente-técnico Guilherme dos Anjos, filho do técnico Hélio dos Anjos, reclamou da situação nas redes sociais e foi demitido no dia seguinte. Na sexta-feira (11), foi a vez de Hélio dos Anjos acertar a saída do clube. Com isso, Marcelo Rocha ficará responsável por comandar a equipe.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Nordeste - 4ª rodada

Data: 11 de fevereiro de 2022

Hora: 17h45min

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

Transmissão: Nordeste FC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI e Alisson Lima Damasceno (PI)

Escalações

Náutico

Lucas Perri; Hereda, Camutanga, João Paulo e Jr. Tavares; Djavan, Richard Franco e Jean Carlos; Robinho, Leandro Carvalho e Kieza. Técnico: Marcelo Rocha

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Matheus Jussa, Lucas Lima (Matheus Vargas) e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero (Igor Torres). Técnico: Juan Pablo Vojvoda