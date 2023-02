Náutico reclama da arbitragem após derrota para o Fortaleza: ‘gol claramente impedido’

O Náutico reclamou da arbitragem na derrota para o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo (26), no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste. Para o time pernambucano, o segundo gol tricolor, do atacante argentino Lucero, ocorreu de forma irregular, o que afetou o resultado do jogo.

“Com um gol claramente impedido, que só o bandeirinha não viu, perdemos por 2x1 para o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Jael marcou o nosso gol”, publicou nas redes sociais.

Veja os gols do Fortaleza

Em campo, o Leão marcou duas vezes no 1º tempo, com Silvio Romero e Lucero. Na etapa final, o Timbu diminuiu com o atacante Jael, em pênalti aos 49 minutos. A partida foi válida pela 7ª rodada.

O árbitro principal foi Paulo José Souza Mourão (MA), com os assistentes Antônio Adriano de Oliveira (MA) e Ivanildo Gonçalves da Silva (MA). Na partida, o Fortaleza ainda contou com a expulsão do zagueiro argentino Emanuel Brítez aos 42 minutos do 1º tempo, em uma falta em Jael na entrada da área.