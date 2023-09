Náutico recebe proposta de SAF com investimento de quase R$ 1 bilhão

O Náutico tem avançadas negociações para vender 90% da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A proposta de aproximadamente R$ 970 milhões deverá envolver a NewCo (Corporation) Group. As negociações avançaram na tarde desta quinta-feira (21) e divulgadas pelo ge.

Os quase R$ 1 bilhão que podem chegar ao Náutico seriam fracionados em investimentos nos próximos 10 anos, com foco melhorias estruturais na sede do clube, no estádio dos Aflitos e no Centro de Treinamento Wilson Campos, além de pagamentos de dívidas - o Timbu, atualmente, possui um passivo de R$ 132 milhões e está em processo de recuperação judicial.

O investimento no futebol também poderá ser variável, ano a ano, a depender da divisão em que o Náutico esteja disputando. Para a Série C 2024, por exemplo, estima-se um orçamento próximo ao dobro deste ano - quando a folha salarial mensal foi de aproximadamente R$ 700 mil.

Avaliação

As conversas com a NewCo (Corporation) Group são conduzidas desde junho pela empresa de consultoria Pluri/Bridge Sports Capital e o escritório de advocacia Cahu Beltrão. Por ora, ainda não há proposta oficial, mas a expectativa é que os trâmites avancem nas próximas semanas para que as ofertas sejam avaliadas pelo Conselho Deliberativo seguido por uma Assembleia Geral de Sócios.

Premissas básicas

Há poucos meses, o Náutico passou a ser assessorado pela Pluri e Sportsview, empresa que atua na intermediação de compra e venda de participações em clubes de futebol e SAFs. Diógenes Braga afirma que o Timbu recebeu o interesse de "mais de um player", mas já adiantou que para o avanço das conversas, algumas exigências, chamadas de "premissas básicas" serão colocadas pelo clube.

Que o Náutico não deixe de jogar nos Aflitos; Preocupação e investimento grande nas divisões de base; Melhorias estruturais do CT, cuidados com hotel, alojamento, campos; Investimento mínimo no futebol ano a ano; Processos de melhoria estrutural em relação ao departamento de futebol; Que não fuja das raízes do clube: por exemplo, cores dos uniformes, não sejam mudadas.