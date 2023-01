Náutico negocia contratação de atacante Jael, ex-Ceará

O Náutico negocia a contratação do atacante Jael. O jogador está livre no mercado desde a saída do Ceará, em setembro de 2022. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Danilo Santana.

Aos 34 anos, o centroavante era o plano B da diretoria alvirrubra. Inicialmente, as tratativas foram com Élton, mas não avançaram. Assim, o Náutico segue em busca de um atacante para reforçar o elenco em 2023, com a missão de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A passagem de Jael no Ceará foi iniciada em 2021 e terminou no ano passado, após uma "rescisão em comum acordo”. No período, foram 35 partidas, somando cinco gols e quatro assistências.

Na carreira, o centroavante atuou em times como Bahia, Sport, Flamengo e Atlético-MG. No mercado internacional, defendeu ainda Chongqing Dangdai-CHI, FC Tokyo-JAP e Matsumoto-JAP.