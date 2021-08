Náutico anuncia técnico Marcelo Chamusca para sequência da Série B

O Náutico anunciou o técnico Marcelo Chamusca para a sequência da Série B do Brasileiro de 2021. O profissional chega para substituir Hélio dos Anjos, que deixou o clube nesta quarta-feira (18) após sequência de cinco derrotas na competição.

Apesar do momento negativo, o time pernambucano liderou o torneio por 14 rodadas. A expectativa é de retorno da confiança com o novo treinador, que tem experiência na briga pelo acesso. No momento, o Timbu está em 7º colocado, com 30 pontos.

O último trabalho de Chamusca foi no Botafogo, demitido em julho por conta da campanha distante da expectativa da diretoria: estava na 10ª posição, com aproveitamento de 50% após 10 partidas. Desde o início da temporada na equipe, acumulava nove vitórias, 12 empates e seis derrotas.

Velho conhecido do futebol cearense, tem passagens recentes por Ceará e Fortaleza. Na carreira, acumula o feito de conquistar acessos de divisão nas Séries D, C e B do futebol brasileiro.