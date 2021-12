Náutico anuncia contratação de meia Eduardo, ex-Ceará e Fortaleza

O Náutico anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação do meia Eduardo. Com passagens por Ceará e Fortaleza, o jogador pertence ao Braga-POR e foi emprestado até junho de 2022 - o contrato possui uma opção de renovação até o fim da temporada.

Natural de Fortaleza, o atleta iniciou nas categorias de base do Leão e acumulou passagens por times como Fluminense, Bahia, América-MG e Estoril Praia, de Portugal. A última equipe foi o Xanthi, da Grécia, onde conseguiu quatro gols em 26 exibições.

"O que me fez aceitar este desafio foi a tradição e a grandeza do clube. Conheço bem por ser de perto. Sei da sua tradição e torcida. Os objetivos do Náutico são bem ambiciosos e definidos", declarou em entrevista para o site oficial do nova time.

Assim, o Náutico chegou ao total de quatro reforços para 2022: anunciou também o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Wellington e o meia Ewandro. A reapresentação do elenco alvirrubro está marcada para o dia 3 de janeiro, no CT Wilson Campos. A equipe irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.