Natal de Ceará e Fortaleza com rotina diferente: sem reforços e com foco na Série A

Já era tradição para as torcidas de Ceará e Fortaleza aguardarem reforços para a temporada seguinte como verdadeiros presentes de Natal. Em anos anteriores era comum “pacotões natalinos”, não no sentido pejorativo comum no futebol, mas um bom número de reforços anunciados nos dias 24 e 25. Assim, em meio às comemorações da data, as torcidas recebiam grandes nomes.

Só que veio a pandemia do novo coronavírus em 2020, mudando as rotinas da sociedade, como também do esporte, esticando as competições para 2021, fazendo com que os clubes mudem seus focos para o Natal. Ao invés de buscas por reforços visando a temporada seguinte, Ceará e Fortaleza estão em plena disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, competição na qual não podem mais inscrever novos jogadores no elenco.

Os clubes estão se preparando para os jogos da 27ª rodada da Série A, com o Leão enfrentando o Flamengo no sábado, 26, às 19 horas, no Castelão, enquanto o Vovô visa o duelo do dia seguinte, 27, contra o Santos na Vila Belmiro, em São Paulo, às 18h15.

O Alvinegro treina hoje pela manhã no Vovozão e segue viagem no dia 25 para encarar o time paulista. No Tricolor de Aço, como a partida é em casa, os jogadores treinam hoje pela manhã no Centro de Excelência Alcides Santos e continuam a preparação no Pici para pegar o Fla.

Mudança

A mudança de foco, além dos clubes estarem em plena atividade, também tem um motivo econômico. Os dois times cearenses ainda disputarão 12 rodadas na Série A até 24 de fevereiro de 2021, ou seja, restam dois meses para o fim da temporada e os clubes ainda não definiram suas situações nas competições, em outras palavras, a permanência matemática na Série A ainda não está garantida, dificultando planejar de 2021 e definir um perfil de reforços. Com 35 pontos, o Vovô precisa de mais 10, e com 30 pontos, o Leão precisa de mais 15. E mais: se o calendário de competições seguisse o fluxo normal, era como se os clubes ainda estivessem em outubro, período em que o mercado está praticamente parado.

Em contato com as diretorias de Ceará e Fortaleza, ambas destacaram que o foco é exclusivo nos jogos da Série A, nas campanhas das equipes na reta final da competição, guardando contratações para 2021. E reforços agora, só em caso de alguma oportunidade de mercado, como aconteceu com Marlon acertando com o Ceará, vindo do Fortaleza.

Assim, tudo indica que os presentes de Natal de Robinson de Castro, para os alvinegros, e Marcelo Paz, para os tricolores, não serão reforços anunciados hoje, e sim presentes tardios mas muito bem vindos: a manutenção na Série A daqui dois meses e quem sabe vaga em uma competição internacional como a Sul-Americana.