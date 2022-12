Nasce filho de Jô com Maiára Quiderolly após jogador reatar com a ex: 'mais de 30 horas de parto'

Nesta quarta-feira, (28), Maiára Quiderolly, deu à luz ao seu filho com o jogador Jô. A influenciadora relatou em seu perfil no Instagram detalhes sobre o nascimento de João, nome do seu filho, e contou que o parto durou mais de 30 horas.

"Estou bem, João está bem. Fiquei sumida porque estou no hospital desde o dia 26. Tentei mais de 30 horas o parto normal, mas o João não desceu, e tivemos que ir para a cesárea, e ele nasceu hoje, dia 28", contou ela em seus stories.

"Deu mais de 30 horas até ele nascer. E foi tudo bem, graças a Deus", contou ela, mostrando a mãozinha do bebê.

Nos últimos dias, Máiara entrou na Justiça para solicitar que o atacante pague a pensão. A modelo havia dispensado qualquer tipo de ajuda financeira do jogador durante o início da gravidez. Claudia, atual esposa do jogador, e Jô ficaram separados por quatro meses após a gravidez de Maiára se tornar pública, porém, retomaram o romance no fim de novembro. A gravidez da modelo provocou uma crise no casamento do atleta e Maiára até chegou a negar que a criança fosse fruto de uma traição por parte do jogador, mas, tempos depois, ela confirmou ser Jô o pai de seu filho. Recentemente, Máiara entrou na Justiça para que o atacante pague pensão. Ela havia aberto mão de ajuda financeira no início da gravidez.