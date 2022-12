Nas redes sociais, Titi convida Taison para integrar elenco tricolor em 2023: 'Partiu Fortaleza?'

Na última quinta-feira, (8), Taison foi convidado por Titi, nas redes sociais, para integrar a equipe do Fortaleza. O meia que atua no Internacional comentou na publicação e o zagueiro tricolor questionou "Partiu Fortaleza?". Taison o respondeu apenas com emojis.

Legenda: Nas redes sociais, Titi convida Taison para integrar elenco tricolor: 'Partiu Fortaleza?' Foto: Reprodução/SVM

O contrato de Taison com o colorado vai até abril de 2023, porém, o atleta afirmou não saber se vai permanecer no Internacional. O jogador realizou 34 partidas, marcando quatro gols e dando quatro assistências. A temporada do atleta foi repleta de altos e baixos e inclui polêmicas.

Para a temporada de 2023, o Fortaleza anunciou o retorno de Yago Pikachu, até então artilheiro do tricolor, o meia-atacante voltou do futebol japonês por empréstimo até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra.