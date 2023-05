Nas redes sociais, Moisés dá indícios de que deve ir a campo nesta quarta (17) diante do Palmeiras

O atacante Moisés deve ser um dos reforços do Fortaleza para a partida diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (17), em São Paulo, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa do Brasil. É o que afirma a legenda de uma postagem feita pelo empresário do atleta. O jogador também postou a mesma publicação em seu perfil pessoal.

Veja a postagem

"Hoje visita pré jogo ao nosso amigo e cliente Moisés, que vem fazendo um temporada extraordinária!



O maior poder ofensivo do Leão🔴🔵⚪ está de volta depois de uma pequena lesão e promete dar trabalho pra defesa do Palmeiras.



Boa sorte e ótimo jogo craque!👊🔥



#CopaBetanoDoBrasil #CopaDoBrasil2023 #Laion #Fortalezaec #Palmeiras #tricolordopici"

Relembre o caso

Após sair sentindo dores na partida contra o Corinthians, no dia 8 de maio, Moisés desfalcou a equipe de Juan Pablo Vojvoda nas duas rodadas seguintes, em jogos contra São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa da torcida leonina é que o atacante possa retornar o quanto antes, e ela aumenta ainda mais após a postagem.