Nas redes sociais, filho de Rincón posta foto de mãos dadas com o pai: "seguimos firmes"

Nas redes sociais, um dos filhos de Freddy Rincón publicou uma foto segurando a mão do ex-jogador de futebol nesta quarta-feira (13). Internado em estado crítico, o colombiano ídolo no Corinthians sofreu grave acidente de carro em Cali, na madrugada de segunda-feira. Sebastian Rincón, que também é atleta da modalidade, agradeceu o apoio recebido.

Steven, de Rincón, disse que a família está unida e com esperança na recuperação do pai. Em publicação nas redes sociais, o outro filho, Sebastian, escreveu na legenda da foto: "Aqui seguimos firmes, meu velho.” A imagem mostra os dois de mãos dadas.

Legenda: Rincón sofreu acidente de carro na madrugada de segunda-feira. Foto: Reprodução/Instagram

O ex-atleta sofreu um traumatismo craniano e passou por cirurgia de quase três horas. O carro dele se chocou com um ônibus do transporte público. Outras quatro pessoas se feriram no acidente ocorrido na Zona Sul da cidade. Confira o que se sabe sobre o acidente envolvendo Freddy Rincón.

Os próximos passos no tratamento de Rincón devem ser definidos em breve. Os médicos que acompanham o ex-jogador vão realizar exames no cérebro dele para determinar isso.

