Nas quartas de final do Paulistão, São Paulo garante vantagem como mandante após vencer Mirassol

O São Paulo venceu o Mirassol por 3 a 0 em jogo da 11ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentaram neste domingo (13), no Estádio Municipal. Reinaldo, Rigoni e Toró marcaram os gols da partida.



Com o resultado, o São Paulo chega a 20 pontos e segue líder do Grupo B. Já o Mirassol continua em segundo do Grupo C com 17.



O JOGO



O São Paulo começou dominando as ações da partida. Bem no toque de bola, a equipe não deu chance para o rival. Aos 17 minutos, abriu o placar com pênalti convertido por Reinaldo. A marcação veio após toque de mão de Rodrigo Ferreira.



Aos 31’, o time comandado por Rogério Ceni quase ampliou com Juan. Atento, o goleiro Darley impediu. O Mirassol ainda tentou reagir no final do primeiro tempo, mas o tricolor segurou a pressão e manteve a vantagem.



Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram com tudo. Fabrício e Neto Moura arriscaram com perigo. Mas o São Paulo começou a pressionar a saída de bola adversária. O tricolor cresce e cria várias oportunidades até ampliar o marcador.



Aos 27', Rigoni recebe de Reinaldo e manda para o fundo da rede. Não demorou para a vantagem chegar ao 3 a 0. Aos 34', Toró deixou o dele. Nestor cruza rasteiro e o atacante não desperdiça. São Paulo vence com superioridade.

