Narrador fica furioso com empate do Fortaleza contra São Paulo; veja vídeo

O empate do Fortaleza nos últimos minutos do jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (26), pela Copa do Brasil, foi decepcionante para a torcida do São Paulo.

E também para equipe da rádio Energia 97, da capital paulista, que não aceitou de 'boa' o gol de Romarinho, marcado nos acréscimos da partida.

O narrador Fernando Camargo bateu sobre a mesa e disparou um palavrão no ar, enquanto o comentarista, Marcello Lima, fantasiado de Leão (mascote do Fortaleza), também lamentou. A rádio faz transmissões em tom humorístico e não esconde a torcida pelos times da capital paulista.

Veja o vídeo

O Fortaleza volta a enfrentar o São Paulo no dia 15 de setembro, às 21h30, na Arena Castelão. Com o jogo empatado e sem gol qualificado, um novo empate por qualquer placar leva a partida para as penalidades. Quem vencer se classifica para as semifinais da Copa do Brasil.