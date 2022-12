Narrador da NBA tem mal súbito ao vivo e assusta colegas

O narrador de NBA Bob Rathbun, dos Estados Unidos, teve um mal súbito durante transmissão ao vivo nessa segunda-feira (5) e assustou colegas e telespectadores. Ele tem 68 anos e passa bem.

Rathbun comentava a partida entre os times de basquete Atlanta Hawks e o Oklahoma City Thunder para a emissora Bally Sports South. O seu parceiro, Dominique Wilkins, estava comentando o jogo quando Bob começou a passar mal.

O vídeo do momento mostra Bob com o lado direito do corpo tremendo. Ele largou o microfone, perdendo a consciência temporariamente. A transmissão trocou a câmera rapidamente e o narrador foi socorrido.

Em comunicado nas redes sociais, a emissora afirmou que Bob foi internado no hospital Emory Midtown e todos os exames tiveram resultado positivo. Ele deve receber alta ainda nesta terça-feira (6).

"A saúde de Bob é prioridade máxima para a Bally Soport e o Atlata Hawks e ele deve retornar às transmissões apenas quando estiver totalmente recuperado", ressaltou a emissora.