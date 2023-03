Napoli x Eintracht Frankfurt: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Napoli e Eintracht Frankfurt entram em campo nesta quarta-feira (15), às 17h de Brasília, no Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA), para disputar a partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2022/23, a Liga dos Campeões da Europa. No jogo de ida, o Napoli ganhou por 2 a 0, jogando fora de casa.

O Napoli fez parte do Grupo A na fase de grupos. A equipe italiana terminou na primeira colocação do grupo, somando 15 pontos em seis jogos. Já o Eintracht Frankfurt fez parte do Grupo D na fase de grupos. A equipe alemã terminou na segunda colocação do grupo, somando dez pontos em seis jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TNT e pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Napoli: Mertet, Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae Kim e Oliveira; Lobotka, Anguissa e Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano. Técnico: Luciano Spaletti.

Eintracht Frankfurt: Trapp; Lucas Melo, Hasebe e Ndicka; Aurélio Buta, Rode, Sow e Max; Borré e Gotze; Kolo. Técnico: Oliver Glasner.

NAPOLI X EINTRACHT FRANKFURT | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2022/23

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA)

Data: 15/03/2023 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)